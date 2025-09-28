Commesso infedele riempie lo zaino e prova ad uscire dal supermercato con i prodotti non pagati
Appropriazione indebita. Un cittadino peruviano di 36 anni, dipendente infedele di un supermercato è stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi dal negozio con della merce nascosta nello zaino.A fermarlo è stato il direttore dell'esercizio commerciale di via Anastasio II che insospettito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: commesso - infedele
VIDEO | Il commesso infedele che rubava gioielli e monete antiche per rifornire la sua collezione
Colleferro, commesso infedele di una gioielleria beccato a rubare monete e monili d'oro
Colleferro. Commesso infedele rubava gioielli e denaro per rifornire la sua collezione di monete antiche ed orologi di lusso. Denunciato dalla Polizia di Stato
GRATUITO PATROCINIO LEGALE A SPESE DELLO STATO Infedele patrocinio – Il reato è configurabile solo all’interno di un procedimento, mentre non è responsabile l’avvocato che non ha avviato l’azione giudiziale e che abbia percepito compensi in fa - facebook.com Vai su Facebook