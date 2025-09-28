Commesso infedele riempie lo zaino e prova ad uscire dal supermercato con i prodotti non pagati

Romatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appropriazione indebita. Un cittadino peruviano di 36 anni, dipendente infedele di un supermercato è stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi dal negozio con della merce nascosta nello zaino.A fermarlo è stato il direttore dell'esercizio commerciale di via Anastasio II che insospettito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

