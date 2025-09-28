Commando di 5 persone assalta la villa di famiglia del consigliere FdI Joe Formaggio la sorella minacciata con un coltello | Siamo davvero sconvolti

ALBETTONE (VICENZA) - Un commando di cinque persone ha assaltato la villa della famiglia Formaggio, dove abitano la sorella e il fratello del consigliere regionale di Fratelli D?italia Joe. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

