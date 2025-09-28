commando assalta la stazione devastata la biglietteria automatica

CODOGNO (Lodi) Nella notte tra venerdì e sabato, una banda composta da cinque o sei persone ha tentato un assalto alla stazione ferroviaria di Codogno, prendendo di mira la biglietteria automatica. I malviventi, armati di arnesi da scasso e di un flessibile, hanno tagliato con precisione la parte superiore del dispositivo nel tentativo di raggiungere il contenitore dei contanti. Il blitz è stato rapido ma rumoroso, tanto da attirare l’attenzione di alcuni passanti e residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’allarme è scattato intorno alle quattro del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

