Comitato per la Palestina contro Italia-Israele | Un affronto Tifosi dell' Udinese disertino gli spalti

Il Comitato per la Palestina, insieme ad associazioni, tifoserie e cittadini, ha lanciato un appello contro la partita Italia–Israele, in programma il 14 ottobre 2025 allo stadio udinese.Gli attivisti considerano “irricevibile” l’ipotesi di disputare comunque l’incontro devolvendo l’incasso a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: comitato - palestina

A Pordenone nasce un comitato per la Palestina

A Pordenone nasce un comitato per la Palestina

Italia–Israele a Udine, il Comitato Pro Palestina attacca il sindaco: "Dichiarazioni pericolose"

#Anagni – Nasce il Comitato promotore per la Palestina, cittadini e associazioni uniti per la giustizia | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #mobilitazionepubblicaperlapace #Comitatoprom - facebook.com Vai su Facebook

Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia - Un gruppo di manifestanti, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della ... Da tg24.sky.it

Come sono andate le manifestazioni per la Palestina in Italia - Ha partecipato molta gente e quasi ovunque in modo pacifico, con alcuni episodi di violenza a Milano molto commentati ... Lo riporta ilpost.it