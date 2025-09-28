Come un fotoromanzo | la rincorsa di Marquez a Rossi anno dopo anno
Lo spagnolo raggiunge l’italiano a quota nove titoli iridati, sette dei quali nella massima categoria. Un percorso lungo 30 anni, nato quando Valentino ha esordito nel Motomondiale, iniziando a creare il proprio mito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: fotoromanzo - rincorsa
Marquez, niente pace con Rossi: “Penso a chi mi vuole bene. Ma difficile battere il suo record” - Reduce dal trionfale weekend del Sachsenring, Marc analizza il rapporto con gli avversari incontrati durante la carriera in MotoGP: “Dani Pedrosa mi ha insegnato tanto. Da gazzetta.it
Marquez, Lorenzo… ma sono davvero tutti contro Rossi? - Alla vigilia del gp di Malesia, Valentino fa montare la polemica su presunte alleanze che però escono dalla logica della MotoGp Corrado Guzzanti direbbe che è arrivato anche nella MotoGp il grande ... Come scrive panorama.it