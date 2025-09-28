Come un fotoromanzo | la rincorsa di Marquez a Rossi anno dopo anno

28 set 2025

Lo spagnolo raggiunge l’italiano a quota nove titoli iridati, sette dei quali nella massima categoria. Un percorso lungo 30 anni, nato quando Valentino ha esordito nel Motomondiale, iniziando a creare il proprio mito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

