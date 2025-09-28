Come sarà il percorso dei Mondiali di ciclismo 2026? Pogacar prenota il tris…

Due vittorie consecutive, due domini assoluti. Tadej Pogacar se il percorso è duro lascia praticamente le briciole agli avversari nelle corse di un giorno e quindi anche nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo. Da Zurigo a Kigali è cambiato poco: circuito ricco di salite, non c’è nulla da fare contro il fuoriclasse sloveno. Ed ora si va a caccia del clamoroso tris: andiamo infatti a scoprire il percorso della prossima manifestazione iridata, appuntamento in Canada a Montreal. PERCORSO MONDIALI CICLISMO 2026. 273,2 chilometri in terra canadese con partenza da Brossard ed arrivo a Montreal. 🔗 Leggi su Oasport.it

