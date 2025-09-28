Come sarà il nuovo Lungomare di Licola | vista panoramica zero barriere alberi e pista ciclabile

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania ha approvato il progetto di restyling da 7 milioni per realizzare la via del mare di Licola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania ha approvato il progetto di restyling da 7 milioni per realizzare la via del mare di Licola

Giugliano, sì ai lavori di restyling a Licola: «Avrà la via del mare» - Oggi una landa di asfalto rovente e desolata, domani dovrebbe trasformarsi in un vero lungomare con pista ciclabile, aree verdi e finalmente la visione del litorale. Si legge su ilmattino.it