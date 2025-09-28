Come prepararsi per le piste da sci in questo periodo | ecco i trucchi
Una preparazione pre-sciistica mirata migliora la performance e previene gli infortuni. Alex Frustaci, strenght & conditioning coach, suggerisce esercizi specifici ed efficaci. Quando bisogna cominciare?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Domenica 28 settembre si chiude l’estate di Cortina ISTA Ski Area: l’ultima seggiovia segna la fine di una stagione intensa e piena di emozioni. Un’estate in cui l’area ISTA ha lavorato con passione per prepararsi a essere la regina della prossima stagione - facebook.com Vai su Facebook
Sci: come prepararsi per una stagione in sicurezza - Secondo il dottor Panzeri, la preparazione fisica per lo sci deve focalizzarsi su tre aspetti fondamentali: forza, equilibrio e resistenza cardiopolmonare. Riporta gazzetta.it