Come prepararsi per le piste da sci in questo periodo | ecco i trucchi

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una preparazione pre-sciistica mirata migliora la performance e previene gli infortuni. Alex Frustaci, strenght & conditioning coach, suggerisce esercizi specifici ed efficaci. Quando bisogna cominciare?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

come prepararsi per le piste da sci in questo periodo ecco i trucchi

© Gazzetta.it - Come prepararsi per le piste da sci in questo periodo: ecco i trucchi

In questa notizia si parla di: prepararsi - piste

Sci: come prepararsi per una stagione in sicurezza - Secondo il dottor Panzeri, la preparazione fisica per lo sci deve focalizzarsi su tre aspetti fondamentali: forza, equilibrio e resistenza cardiopolmonare. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Prepararsi Piste Sci Periodo