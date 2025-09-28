Come ogni anno si ritrovano per ricordare il diploma sono passati cinquant' anni

Come tutti gli anni, anche quest’anno, ci siamo incontrati per festeggiare il diploma della 5D del Liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Quest’anno eravamo ancora più emozionati degli anni precedenti in quanto abbiamo festeggiato i cinquant’anni dal diploma, rievocando vecchi ricordi e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

