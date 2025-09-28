Come l’Intelligenza Artificiale sta riscrivendo le regole della ricerca educativa | sfide opportunità e le domande scomode che scuotono scuole docenti e studiosi di tutto il mondo

La riflessione sui problemi e le possibilità della ricerca educativa nell’era dell’intelligenza artificiale nasce da uno studio intitolato “The Death and Rebirth of Research in Education in the Age of AI: Problems and Promises”, pubblicato nel 2025 sulla rivista ECNU Review of Education. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI

Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv

Il vero pericolo dell’intelligenza artificiale è solo uno, ma può stravolgere l’umanità. Affidando a sistemi di AI ogni decisione, potremmo perdere la libertà di sbagliare e di scegliere l’imprevedibile. Di Michele Silenzi Vai su X

Dalla Città della Scienza di Napoli: IDIA 2025 - Intelligenza artificiale per il bene comune. Segui la diretta - facebook.com Vai su Facebook

“L’intelligenza Artificiale mi arrapa da morire, me la scoper** ogni secondo”: così Aurelio De Laurentiis al Giffoni. I commenti: “Ma è un Festival per ragazzi ... - E poi “una raffinatezza d’altri tempi”, “ma il Giffoni non è un festival per bambini e ragazzi? Riporta ilfattoquotidiano.it

Videogiochi: l'87% degli sviluppatori usa quotidianamente l'intelligenza artificiale - L'intelligenza artificiale continua a essere sempre più rilevante nel settore dei videogiochi: nonostante la preoccupazione dei team di sviluppo, che si sta traducendo in una serie di azioni legate ... Secondo tgcom24.mediaset.it