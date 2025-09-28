Come il pane raffermo è diventato il dolce più sottovalutato d’Italia
Racchiude in sé la storia di molte famiglie italiane: nasce dalla necessità di non sprecare, diventando una ricetta antica che passa di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: pane - raffermo
Medaglione d’anatra completamente disossata e ripiena con carne delle sue ali ,coscie,pane raffermo e finocchietto selvatico. Demiglace al vino rosso realizzato con riduzione di fondo bruno ricavato dalla sua carcassa e le sue ossa . Olio aromatizzato al fino - facebook.com Vai su Facebook
Prossima video ricetta per riutilizzare il pane raffermo e visto che è stsgione i peperoni! Costo meno di 2 euro per porzione! Massa bon! #ricetta #ricettafacile #peperoni #pane #paneraffermo #recipe #food #pepper #ricettadelgiorno #riciclo - X Vai su X