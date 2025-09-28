Come guardare Spurs vs Wolves | streaming live dettagli della TV e anteprima

Breaking: Guarda Spurs vs Wolves nell’azione finale della Premier League sabato, con Quattrofourtwo Portarti tutti i dettagli su streaming live e canali TV ovunque tu sia nel mondo. Informazioni chiave del Tottenham vs Wolves • Data: Sabato 27 settembre 2025 • Tempo di kick-off: 20:00 BST 15:00 ET • Luogo: Tottenham Hotspur Stadium, Londra • TV e streaming: Sky Sports (UK), USA Network (US), Stan Sport (Australia) • Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischi Il Tottenham ha iniziato la vita sotto il nuovo boss Thomas Frank in Fine Fettle e sono seduti piuttosto nel terzo che si dirige verso il loro scontro con i lupi questo fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Come guardare Spurs vs Wolves: streaming live, dettagli della TV e anteprima

Wembanyama guarda alla sua vecchia casa e propone ai San Antonio Spurs una curva in stile europeo.

In Premier le "bodycam" usate prima di Wolves-Spurs. Dazn e il Napoli le hanno già testate e... - La Premier League è pronta a introdurre una novità che potrebbe, in futuro, cambiare il modo in cui tifosi e appassionati percepiscono e vedono il calcio giocato. Scrive gazzetta.it