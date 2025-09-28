Come gestire l’ansia ecco gli psicologi
Dieci appuntamenti per imparare a gestire le emozioni, parlando di ansia, stress, rabbia, violenza insieme a psicologi ed educatrici. Un ciclo di incontri per apprendere modi di stare meglio con sé stessi e con gli altri. È quanto proporrà l’iniziativa “Viaggio tra le emozioni - Un percorso interattivo per promuovere il benessere psicologico attraverso momenti di ascolto, condivisione e creatività“, che si terrà a Macherio, nella sala mostre di via Roma, all’interno della Curt del Cagnat, organizzata da Comune e biblioteca. Ogni appuntamento sarà promosso in doppio orario, pomeridiano alle 15.30 e serale alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: gestire - ansia
Amici, Nahaze torna a parlare del suo percorso: "Mi è dispiaciuto starci poco, Amici mi ha insegnato a gestire l'ansia"
Da chi ha bisogno di eliminare gestire ansia e doveri familiari a chi deve smetterla di tentennare. L’oroscopo della settimana
"Gestire l'ansia e la necessità di apparire in un mondo che cambia" La riflessione di Maura Gancitano, filosofa e scrittrice, sul legame tra #bellezza, seduzione e #potere, ospite a "Pani e Pesci. L'economia del Vangelo" Rivedi la puntata su #Play2000 https:// - facebook.com Vai su Facebook
Come gestire l’ansia, ecco gli psicologi - Dieci appuntamenti per imparare a gestire le emozioni, parlando di ansia, stress, rabbia, violenza insieme a psicologi ed educatrici. Lo riporta ilgiorno.it
Perché le persone che scrivono un diario ogni sera riescono a gestire meglio l’ansia, lo confermano gli psicologi - Tuttavia, una pratica semplice e accessibile come la scrittura di un diario serale sembra offrire notevoli benefici nel gestire questo disturbo, come ... Segnala stopandgo.tv