Dieci appuntamenti per imparare a gestire le emozioni, parlando di ansia, stress, rabbia, violenza insieme a psicologi ed educatrici. Un ciclo di incontri per apprendere modi di stare meglio con sé stessi e con gli altri. È quanto proporrà l’iniziativa “Viaggio tra le emozioni - Un percorso interattivo per promuovere il benessere psicologico attraverso momenti di ascolto, condivisione e creatività“, che si terrà a Macherio, nella sala mostre di via Roma, all’interno della Curt del Cagnat, organizzata da Comune e biblioteca. Ogni appuntamento sarà promosso in doppio orario, pomeridiano alle 15.30 e serale alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come gestire l’ansia, ecco gli psicologi