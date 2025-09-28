Come fai a sapere se ti mancano le proteine? Segui questi segnali
Molti di noi si ritrovano a fare i conti con unghie che si spezzano facilmente, capelli che si assottigliano o una stanchezza persistente, attribuendo questi fastidi allo stress o a fattori esterni. Ma cosa succederebbe se questi fossero segnali che il tuo corpo ti sta inviando per avvertirti di qualcosa di più profondo? La verità è che dietro a questi sintomi comuni potrebbe celarsi una carenza di proteine, un macronutriente fondamentale troppo spesso sottovalutato. Le proteine sono i mattoni di ogni cellula del tuo corpo. Non solo costruiscono le tue ossa e mantengono i tuoi muscoli, ma svolgono anche un ruolo cruciale nel mantenere la pelle sana e luminosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
