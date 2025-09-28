Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 29 settembre 2024 con la sua stagione 24. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 24 del 28 Settembre. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

