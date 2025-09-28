Non si può certo dire che l’Italia non possiede un movimento pallavolistico profondo e di qualità in campo maschile e il rischio è che il gruppo che, dal 2001, ha conquistato un Europeo e due Mondiali oscuri chi, tra i più giovani, in questa fase sta crescendo e magari il prossimo anno sarà pronto per il salto di qualità definitivo. Se si pensa che quella azzurra era ancora una volta al Mondiale una delle rose più giovani del lotto (lo era due anni fa, la più giovane, mentre in questa occasione l’età media più bassa era della Bulgaria, l’altra finalista). C’è da credere che per gran parte di questi giocatori ci siano ancora due, se non in certi casi tre, cicli olimpici da percorrere, ma non certo per tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia l’Italia verso Los Angeles 2028? Fioccano i nomi nuovi, Lavia pronto a rientrare