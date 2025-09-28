Com'è andato il debutto di Louise Trotter da Bottega Veneta
Non dev’essere stato semplice per Louise Trotter, nuova direttrice creativa di Bottega Veneta, succedere a Matthiew Blazy (il cui debutto da Chanel è atteso a Parigi il prossimo 6 ottobre). Negli ultimi anni il marchio ha vissuto stagioni di grandi successo sotto la guida dello stilista, perciò la curiosità di scoprire la nuova interpretazione che Trotter ne avrebbe dato era altissima, così come le aspettative nei suoi confronti. La designer inglese, molto applaudita per il recente lavoro da Carven, non ha deluso chi scommetteva su di lei e ha dimostrato di sapere raccontare l’artigianalità e l’eccellenza del made in Italy con rinnovata freschezza e grande creatività. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: andato - debutto
David Juve: come è andato il primo allenamento di Iceman in bianconero. Dalle risposte a Tudor, alla data del debutto e quell’incrocio del destino con Vlahovic…
Ascolti TV di lunedì 1º settembre, com’è andato il debutto di “Dentro la Notizia”
Ascolti TV: com’è andato il debutto di “Affari Tuoi” vs “La Ruota della Fortuna”
È andato in scena anche l’ultimo debutto di questa #MilanoFashionWeek. #LouiseTrotter ha appena presentato la collezione primavera estate 2026 per #BottegaVeneta. L’intreccio, lavorazione iconica del brand, è al centro della collezione: dai capi d’abbiglia - facebook.com Vai su Facebook
#Nkounkou parte con il piede giusto ? 90 minuti per il terzino francese: com'è andato il suo debutto #Torino #TorinoFC #ToroNews Di seguito l'articolo completo Vai su X