Com'è andato il debutto di Louise Trotter da Bottega Veneta

Amica.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non dev’essere stato semplice per Louise Trotter, nuova direttrice creativa di Bottega Veneta, succedere a Matthiew Blazy (il cui debutto da Chanel è atteso a Parigi il prossimo 6 ottobre). Negli ultimi anni il marchio ha vissuto stagioni di grandi successo sotto la guida dello stilista, perciò la curiosità di scoprire la nuova interpretazione che Trotter ne avrebbe dato era altissima, così come le aspettative nei suoi confronti. La designer inglese, molto applaudita per il recente lavoro da Carven, non ha deluso chi scommetteva su di lei e ha dimostrato di sapere raccontare l’artigianalità e l’eccellenza del made in Italy con rinnovata freschezza e grande creatività. 🔗 Leggi su Amica.it

com 232 andato il debutto di louise trotter da bottega veneta

© Amica.it - Com’è andato il debutto di Louise Trotter da Bottega Veneta

In questa notizia si parla di: andato - debutto

David Juve: come è andato il primo allenamento di Iceman in bianconero. Dalle risposte a Tudor, alla data del debutto e quell’incrocio del destino con Vlahovic…

Ascolti TV di lunedì 1º settembre, com’è andato il debutto di “Dentro la Notizia”

Ascolti TV: com’è andato il debutto di “Affari Tuoi” vs “La Ruota della Fortuna”

Cerca Video su questo argomento: Com 232 Andato Debutto