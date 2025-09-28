Com'è andato il debutto di Louise Trotter da Bottega Veneta

Non dev’essere stato semplice per Louise Trotter, nuova direttrice creativa di Bottega Veneta, succedere a Matthiew Blazy (il cui debutto da Chanel è atteso a Parigi il prossimo 6 ottobre). Negli ultimi anni il marchio ha vissuto stagioni di grandi successo sotto la guida dello stilista, perciò la curiosità di scoprire la nuova interpretazione che Trotter ne avrebbe dato era altissima, così come le aspettative nei suoi confronti. La designer inglese, molto applaudita per il recente lavoro da Carven, non ha deluso chi scommetteva su di lei e ha dimostrato di sapere raccontare l’artigianalità e l’eccellenza del made in Italy con rinnovata freschezza e grande creatività. 🔗 Leggi su Amica.it

