Colpo di scena | Carlo Conti diventa giurato della sua stessa trasmissione! Ecco chi sarà il presentatore
Sorpresa a Rai Uno: Carlo Conti lascia la conduzione di Tali e Quali per sedersi in giuria. Al suo posto arriva un nuovo presentatore: ecco chi guiderà l’iconico show. Leggi anche: Loretta Goggi affonda Tale e Quale Show: parole durissime, il web tuona «Colpa di Malgioglio» La nuova stagione televisiva porta con sé una novità che ha già lasciato di stucco il pubblico: Carlo Conti non sarà soltanto il padrone di casa, ma diventerà giurato della sua stessa trasmissione. A Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show, ci sarà infatti un inedito cambio di ruoli, con l’arrivo di un conduttore d’eccezione al timone e con Conti che siederà al fianco della giuria storica per valutare i concorrenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
