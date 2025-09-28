Colpo di scena! Canale 5 cambia di nuovo gli orari del pomeriggio rispetto all’ultima variazione comunicata pochi giorni fa. La grande novità è l’orario di Amici di Maria De Filippi. Ripercorriamo tutto il pomeriggio partendo dal Grande Fratello che avrà la striscia daytime alle 13.40, con Beautiful che slitta la partenza alle 13.55 durante al netto degli spot pochi minuti. A seguire la serie turca Forbidden Fruit. Alle 14.45 lo storico appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, con chiusura alle 16.05. La linea passerà non come previsto ad Amici ma alla seguitissima dizi turca La Forza di una Donna che andrà avanti fino alle 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - COLPO DI SCENA! CANALE 5 CAMBIA DI NUOVO GLI ORARI DEL POMERIGGIO. IL PALINSESTO