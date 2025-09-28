Colpo allo spaccio in Valle Peligna | sequestrati cocaina hashish e 236mila euro in contanti
Un duro colpo è stato inferto al mercato abruzzese dello spaccio di sostanze stupefacenti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Sulmona, che hanno tratto in arresto un uomo, già noto alle forze dell’ordine, in flagranza di reato.Il blitz è scattato quando i militari hanno notato l’uomo che si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: colpo - spaccio
