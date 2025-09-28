Colonnine elettriche ricarica impossibile a Roma est Colpa dei ladri di rame

«È diventato impossibile ricaricare le auto in questo quartiere, la maggior parte delle colonnine sono senza cavi, vengono tranciati e rubati». È solo una delle tante voci di rabbia tra i residenti che vivono nei quartieri a est di Roma, che da tempo denunciano una vera e propria «cannibalizzazione» delle colonnine. A Centocelle, Tor de' Schiavi, Prenestino, ad esempio, quasi tutte le colonnine di ricarica non funzionano per l'assenza dei cavi. Ma per quale motivi i banditi li rubano? Perché è diventato un nuovo business. I cavi, infatti, contengono rame, che poi viene rivenduto a peso «d'oro». 🔗 Leggi su Iltempo.it

