Colluttazione fra studenti all' ingresso del parco | spunta un' arma da taglio
Il frame di un video immortala momenti concitati di una rissa fra studenti. A segnalare l'episodio di violenza è la capogruppo di Fratelli d'Italia di Cento Francesca Caldarone.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday"E' con profonda indignazione che apprendiamo la notizia — confermata da un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: colluttazione - studenti
"I pericoli della ludopatia" è l'evento che si terrà questa mattina, venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 10 nel chiostro delle Clarisse, e riservato agli studenti degli... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Rissa tra studenti e spunta un coltello. Allerta massima a Cento - Con tanto di frame di un video arrivato oggi ai cellulari di molti centesi. msn.com scrive
Parco archeologico Ercolano, 1 e 2 giugno ingresso gratis - Al Parco archeologico di Ercolano raddoppiano le giornate ad ingresso gratuito grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura nei musei italiani. Si legge su ansa.it