Collovati attacca Tudor dopo Juve Atalanta | Grande prestazione? Non sono d’accordo ha sbagliato formazione Squadra sorprendente in negativo

28 set 2025

Collovati attacca Tudor dopo Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul mister bianconero. Una critica dura, diretta, che va in netta controtendenza rispetto all’analisi del tecnico. L’ex difensore campione del Mondo ’82, Fulvio Collovati, è intervenuto a “Il Sabato al 90” su RaiDue per commentare il pareggio per 1-1 tra la Juventus e l’ Atalanta, e non ha usato mezzi termini per esprimere il suo disaccordo con Igor Tudor. L’opinionista Rai, che la scorsa settimana aveva appoggiato lo sfogo del tecnico bianconero sulle polemiche arbitrali di Verona, questa volta si è detto “assolutamente non d’accordo” e “abbastanza perplesso” riguardo alle dichiarazioni post-partita dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Tudor ha visto un'altra gara ma la luna di miele è finita, bordate anche da Collovati e Marocchino - Mercato sbagliato, attacco flop e scelte di formazioni incomprensibili: i tifosi bianconeri si scagliano contro Igor Tudor. Secondo sport.virgilio.it

