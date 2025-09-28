Collovati attacca Tudor dopo Juve Atalanta | Grande prestazione? Non sono d’accordo ha sbagliato formazione Squadra sorprendente in negativo

Collovati attacca Tudor dopo Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul mister bianconero. Una critica dura, diretta, che va in netta controtendenza rispetto all’analisi del tecnico. L’ex difensore campione del Mondo ’82, Fulvio Collovati, è intervenuto a “Il Sabato al 90” su RaiDue per commentare il pareggio per 1-1 tra la Juventus e l’ Atalanta, e non ha usato mezzi termini per esprimere il suo disaccordo con Igor Tudor. L’opinionista Rai, che la scorsa settimana aveva appoggiato lo sfogo del tecnico bianconero sulle polemiche arbitrali di Verona, questa volta si è detto “assolutamente non d’accordo” e “abbastanza perplesso” riguardo alle dichiarazioni post-partita dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Collovati attacca Tudor dopo Juve Atalanta: «Grande prestazione? Non sono d’accordo, ha sbagliato formazione. Squadra sorprendente in negativo»

