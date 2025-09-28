Collision 27.092025 Blood and Guts!

Benvenuti all’analisi di AEW Collision, in diretta dalla Marshall Health Network Arena di Huntington, West Virginia. Una puntata elettrizzante che promette scontri al cardiopalma, tra cui la sfida per il TNT Championship tra il campione Kyle Fletcher e lo sfidante Komander. Lo show si apre con una carrellata di promo nel backstage. I Death Riders giurano vendetta, Matt Menard carica i Paragon, il Triangle of Madness lancia provocazioni e il trio composto da Hologram, Komander e Alex Abrahantes promette spettacolo. I promo vengono bruscamente interrotte quando Kyle Fletcher attacca brutalmente Hologram, lasciandolo a terra dolorante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

