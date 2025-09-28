Collision 27.092025 Blood and Guts!

Zonawrestling.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti all’analisi di AEW Collision, in diretta dalla Marshall Health Network Arena di Huntington, West Virginia. Una puntata elettrizzante che promette scontri al cardiopalma, tra cui la sfida per il TNT Championship tra il campione Kyle Fletcher e lo sfidante Komander. Lo show si apre con una carrellata di promo nel backstage. I Death Riders giurano vendetta, Matt Menard carica i Paragon, il Triangle of Madness lancia provocazioni e il trio composto da Hologram, Komander e Alex Abrahantes promette spettacolo. I promo vengono bruscamente interrotte quando Kyle Fletcher attacca brutalmente Hologram, lasciandolo a terra dolorante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

collision 27092025 blood and guts

© Zonawrestling.net - Collision 27.09.2025 Blood and Guts!

In questa notizia si parla di: collision - blood

Jobe Bellingham left soaked in blood after nasty collision with Andrej Ilic in Borussia Dortmund's 3-0 Bundesliga win over Union Berlin - Jobe Bellingham was left soaked in blood after suffering a nasty collision with Andrej Ilic during his competitive home debut for Borussia Dortmund. Secondo goal.com

Jobe Bellingham left soaked in blood after nasty collision with Andrej Ilic in Borussia Dortmund's 3-0 Bundesliga win over Union Berlin - The England U21 international was included from the off as BVB lined up against Union Berlin in Bundesliga competition. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Collision 27092025 Blood And