Coldiretti countdown per la finale Oscar Green 2025 | premio agli agricoltori del futuro
Tempo di lettura: 2 minuti Coldiretti Campania è pronta a celebrare gli imprenditori del futuro. Domani, lunedì 29 settembre 2025, l’agriturismo La Colombaia di Capua (CE) sarà il luogo di incontro per celebrare i giovani protagonisti del territorio che propongono il loro modo di concepire uno dei lavori più antichi del mondo. L’evento, che inizia alle 10:30, sarà un’occasione per scoprire i progetti finalisti e premiare i vincitori di questa edizione speciale dell’Oscar Green dedicata all’intelligenza naturale come risposta ai cambiamenti degli ultimi anni. Queste le categorie in concorso: Campagna Amica: Custode di Biodiversità: progetti che promuovono i prodotti dell’agroalimentare italiano attraverso la filiera corta e il turismo rurale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
