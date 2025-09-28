Cobolli eliminato a Pechino Tien lo batte in due set

Periodicodaily.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Flavio Cobolli eliminato a Pechino. Il tennista azzurro ha perso oggi, domenica 28 settembre, contro lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 negli ottavi di finale dell'Atp 500 cinese. Cobolli, che si era detto stanco e affaticato a causa del jet leg già . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cobolli - eliminato

Wimbledon: Sinner ai quarti per ritiro, Cobolli nella storia. Sonego eliminato

LIVE Cobolli-Tiafoe 1-6, 4-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: romano scarico ed eliminato, ora può riposare prima di Toronto!

Tennis, Musetti e Cobolli vincono a Pechino. Berrettini eliminato a Tokyo

cobolli eliminato pechino tienCobolli eliminato a Pechino, Tien lo batte in due set - Il tennista azzurro ha perso oggi, domenica 28 settembre, contro lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, in due set con il punteggio di 6- msn.com scrive

Flavio Cobolli scarico e falloso contro Learner Tien a Pechino: azzurro eliminato negli ottavi di finale - Una brutta versione di Flavio Cobolli a Pechino, negli ottavi di finale dell'ATP500. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Cobolli Eliminato Pechino Tien