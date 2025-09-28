Cobolli eliminato a Pechino Tien lo batte in due set
(Adnkronos) – Flavio Cobolli eliminato a Pechino. Il tennista azzurro ha perso oggi, domenica 28 settembre, contro lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 negli ottavi di finale dell'Atp 500 cinese. Cobolli, che si era detto stanco e affaticato a causa del jet leg già . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: cobolli - eliminato
Wimbledon: Sinner ai quarti per ritiro, Cobolli nella storia. Sonego eliminato
LIVE Cobolli-Tiafoe 1-6, 4-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: romano scarico ed eliminato, ora può riposare prima di Toronto!
Tennis, Musetti e Cobolli vincono a Pechino. Berrettini eliminato a Tokyo
Flavio Cobolli scarico e falloso contro Learner Tien a Pechino: azzurro eliminato negli ottavi di finale - - X Vai su X
Atp Tokyo 2025, Berrettini eliminato. Alcaraz non si allena Problemi fisici per il numero 1 del mondo - facebook.com Vai su Facebook
Cobolli eliminato a Pechino, Tien lo batte in due set - Il tennista azzurro ha perso oggi, domenica 28 settembre, contro lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, in due set con il punteggio di 6- msn.com scrive
Flavio Cobolli scarico e falloso contro Learner Tien a Pechino: azzurro eliminato negli ottavi di finale - Una brutta versione di Flavio Cobolli a Pechino, negli ottavi di finale dell'ATP500. Riporta oasport.it