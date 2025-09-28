CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 | tutti i premi
Si è tenuta al Teatro alla Scala la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2025. Novità di questa edizione l'istituzione del Legacy Award per rendere a tributo Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: cnmi - sustainable
CNMI Sustainable Fashion Awards 2025: arte, umanità e futuro responsabile
Milano Fashion Week, questa sera i CNMI Sustainable Fashion Awards
Si sono svolti nel segno del ricordo di Giorgio Armani i CNMI Sustainable Fashion Awards 2025, condotti dall'attrice Shailene Woodley al Teatro alla Scala di Milano, aperti da un balletto di Roberto Bolle
10 premi dedicati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale – e non solo. Nel sabato della Milano Fashion Week, ecco tutto ciò che è successo ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2025, inclusa l'esibizione speciale di Roberto Bolle Vai su X
Ci sono anche Leo dell’Orco, Silvana Armani e Andrea Camerana sul green carpet dei CNMI Sustenable Awards. Accolti da un grande applauso dei presenti in piazza Scala a Milano. L’evento quest’anno rende tributo a Giorgio Armani. Il tradizionale “Visiona - facebook.com Vai su Facebook
Solidarietà di Milano a Gaza: Highlights dai Cnmi Sustainable Fashion Awards - Il Sindaco di Milano invita l'industria della moda a collaborare per promuovere la giustizia sociale e la pace globale. Da notizie.it
Milano Fashion Week, questa sera i CNMI Sustainable Fashion Awards - Alla Scala sarà ricordato il genio di Giorgio Armani con il Legacy Award, che sarà consegnato da Anna Wintour alla famiglia dello stilista scomparso ... Come scrive panorama.it