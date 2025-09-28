Clown artisti e dottori | festa nella città del sorriso

Prende il via oggi la 21esima edizione di Clown&Clown, festival internazionale che unisce clown-artisti e clown-dottori nel borgo marchigiano ribattezzato La città del sorriso, Monte San Giusto, in provincia di Macerata. La festa continuerà per tutta la settimana, fino a domenica prossima, 5 ottobre; il programma quest’anno invita a riflettere sul significato più profondo della parola "connessione", in un’epoca dominata dal digitale. Ideato nel 2005 dalla Mabò Band con il Comune e organizzato dall’aps Clown&Clown, il festival promuove il valore sociale, relazionale e terapeutico della risata tra spettacoli, workshop, mostre, conferenze, incontri letterari, progetti formativi per le scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

