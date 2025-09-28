Claudio Baglioni venerdì 3 luglio 2026 a Villa Manin

Il viaggio live di Claudio Baglioni continua. Il cantautore romano, fra gli artisti più amati della musica italiana di sempre, annuncia a sorpresa le date del “ GrandTour LA VITA È ADESSO ”, tournée che lo vedrà protagonista in alcune delle più suggestive venue italiane la prossima estate. Grandi notizie anche per i tanti fan del nordest e del Friuli Venezia Giulia, che potranno applaudire il loro beniamino nell’unico esclusivo concerto regionale in programma venerdì 3 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo (inizio alle 21.00 ). Quello di Baglioni a Villa Manin è un ritorno attesissimo, l’ultimo concerto nella storica venue di Codroipo dell’artista è infatti datato settembre 2009. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Claudio Baglioni venerdì 3 luglio 2026 a Villa Manin

In questa notizia si parla di: claudio - baglioni

Francesco Ruoppolo celebra Claudio Baglioni con “Per cento e mille strade”: musica, emozioni e memoria condivisa

Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni

Claudio Baglioni tra i vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2025 insieme a Melania Mazzucco ed Ezio Mauro

Il GrandTour «La vita è adesso» di Claudio Baglioni passerà dalla Puglia: tre appuntamenti ad agosto Vai su X

Claudio Baglioni tutto pronto a Lampedusa(Ag) per il concerto di questa sera 27 Settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Piano di Volo SoloTris di Claudio Baglioni a Cesena e Forlì - Approda il 29 e 30 aprile al teatro Bonci di Cesena e il 2 e 3 maggio al teatro Fabbri di Forlì il 'Piano di Volo SoloTris' di Claudio Baglioni, l'ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani ... Lo riporta ansa.it

Baglioni al Fabbri il 2 e 3 maggio - Sono state stabilite le nuove date del tour di Claudio Baglioni (nella foto) con lo spettacolo ‘Piano di volo solo - ilrestodelcarlino.it scrive