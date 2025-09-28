Claudio Baglioni emoziona Lampedusa | tre ore di musica e un pensiero alle guerre

Agrigentonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stato un concerto come gli altri e lo si era già capito alla vigilia. Lo ha anticipato sin dalle prime parole lo stesso Claudio Baglioni, visibilmente emozionato nel suo discorso introduttivo che ha anticipato la lunga maratona musicale: “Se non vi dico questa cosa non riuscirei nemmeno a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: claudio - baglioni

Francesco Ruoppolo celebra Claudio Baglioni con “Per cento e mille strade”: musica, emozioni e memoria condivisa

Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni

Claudio Baglioni tra i vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2025 insieme a Melania Mazzucco ed Ezio Mauro

Claudio Baglioni apre il suo Grand Tour 2025 "La vita è adesso" a Lampedusa - 30), allo Stadio Comunale di LAMPEDUSA (AG), CLAUDIO BAGLIONI apre il suo Grand Tour 2025 "LA VITA E' ADESSO", in occasione dei 40 anni della pubblicazione dell'album ... Come scrive guidasicilia.it

Claudio Baglioni in concerto, Michele Placido al teatro Pirandello e il "Chiattulidda Fest": cosa fare nel weekend - Il cantautore romano si esibirà a Lampedusa, l'attore e regista pugliese presenterà "Eterno visionario" e Federica Luna Vincenti proporrà un cortometraggio sulla vecchiaia. Secondo agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Claudio Baglioni Emoziona Lampedusa