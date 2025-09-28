Claudio Baglioni è il primo grande nome del Pistoia Blues Festival
Pistoia, 28 settembre 2025 - Primo grande nome per la sezione Strorytellers, la rassegna del Pistoia Blues Festival dedicata ai grandi cantautori italiani, che ospiterà il concerto di Claudio Baglioni il prossimo 7 luglio 2026 in Piazza Duomo a Pistoia. Si tratta del “GrandTour La vita è adesso” il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre ”, in concerto nelle più belle piazze d’Italia. Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: claudio - baglioni
Francesco Ruoppolo celebra Claudio Baglioni con “Per cento e mille strade”: musica, emozioni e memoria condivisa
Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni
Claudio Baglioni tra i vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2025 insieme a Melania Mazzucco ed Ezio Mauro
Il GrandTour «La vita è adesso» di Claudio Baglioni passerà dalla Puglia: tre appuntamenti ad agosto Vai su X
Claudio Baglioni tutto pronto a Lampedusa(Ag) per il concerto di questa sera 27 Settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Claudio Baglioni è il primo grande nome del Pistoia Blues Festival - Si tratta del 'GrandTour La vita è adesso' che fa tappa a Pistoia il 7 luglio, biglietti disponibili dal 29 settembre ... Come scrive lanazione.it
Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni/ La “follia” dopo il primo incontro: per seguirlo mollò tutto - Claudio Baglioni tra presente e passante, ripercorre i suoi grandi amori: il più grande è quello rappresentato dall'attuale compagna Rossella Barattolo Da parecchi anni a questa parte, ormai, il cuore ... Lo riporta ilsussidiario.net