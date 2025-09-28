Pistoia, 28 settembre 2025 - Primo grande nome per la sezione Strorytellers, la rassegna del Pistoia Blues Festival dedicata ai grandi cantautori italiani, che ospiterà il concerto di Claudio Baglioni il prossimo 7 luglio 2026 in Piazza Duomo a Pistoia. Si tratta del “GrandTour La vita è adesso” il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre ”, in concerto nelle più belle piazze d’Italia. Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Claudio Baglioni è il primo grande nome del Pistoia Blues Festival