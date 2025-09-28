Claudio Baglioni celebra i 40 anni dell' album La Vita è Adesso chiusura alla Reggia di Caserta

Si chiuderà con il concerto alla Reggia di Caserta, in programma il 12 settembre 2026, il “GranTour La Vita è Adesso” di Claudio Baglioni. Una tournée per celebrare i 40 anni dall’uscita dell’album, il più venduto di sempre in Italia, che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

