credito: Toni Thorimbert ROMA – Ha debuttato ieri, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale dell’isola siciliana, il “GrandTour La vita è adesso” di CLAUDIO BAGLIONI, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”. Un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia. Nel 2026, da fine giugno fino a metà settembre, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” si svilupperà in 40 straordinari concerti, numero simbolico che celebra il 40° anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Claudio Baglioni, annunciate le date del “GrandTour La vita è adesso”

