Classifica Radio The Dead Dance di Lady Gaga è il brano più ascoltato

L’arrivo dell’autunno ha rivoluzionato la Classifica Radio stilata da Earone sulla settimana dal 19 al 25 settembre, nella quale anche gli ultimi tormentoni estivi, hanno lasciato il passo ai nuovi singoli di Lady Gaga, Giorgia ed Olly. Entra per la prima volta in top ten, Milano Baby di Fabri Fibra (alla #10 dalla #11), secondo singolo estratto da Mentre Los Angeles Brucia, che vede il feat di Joan Thiele. Il video del brano diretto da Cosimo Alemà è ambientato nel capoluogo lombardo, ed ha per protagonista Pilar Fogliati. Arriva nella parte alta della classifica anche Tommaso Paradiso con Lasciamene Ancora Un Pò, in salita dalla #13 alla #9. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

