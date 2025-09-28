Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Marc Marquez campione Bagnaia consolida il terzo posto

Francesco Bagnaia ha conquistato il successo nella gara lunga di Motegi (Giappone), 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito nipponico Pecco si è imposto e il suo è un successo molto significativo per il morale, vista la stagione che ha vissuto. Un risultato che gli consente anche di allungare nella sfida per il terzo posto della graduatoria complessiva su Marco Bezzecchi. Secondo Marc Marquez, che ottiene la conquista aritmetica del suo nono iride in carriera. CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo GP Giappone). 1 Marc Márquez 541 2 Alex Márquez 340 3 Francesco Bagnaia 274 4 Marco Bezzecchi 242 5 Franco Morbidelli 196 6 Pedro Acosta 195 7 Fabio Di Giannantonio 182 8 Fabio Quartararo 149 9 Fermín Aldeguer 147 10 Johann Zarco 124 11 Brad Binder 105 12 Luca Marini 97 13 Raúl Fernández 95 14 Enea Bastianini 89 15 Joan Mir 72 16 Maverick Viñales 72 17 Ai Ogura 70 18 Jack Miller 58 19 Alex Rins 45 20 Jorge Martín 34 21 Miguel Oliveira 26 22 Pol Espargaró 16 23 Takaaki Nakagami 10 24 Lorenzo Savadori 8 25 Augusto Fernández 8 26 Somkiat Chantra 3 27 Aleix Espargaró 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez campione, Bagnaia consolida il terzo posto

In questa notizia si parla di: classifica - mondiale

Passione e risultati eccellenti. Gianmarco Alì vola nel ju jitsu 28° nella classifica mondiale

Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris accorcia su Piastri, Leclerc davanti a Hamilton

Classifica Mondiale costruttori F1 2025: Ferrari in seconda posizione

Terni: il professor Roberto Cirocchi nella classifica mondiale della ricerca - X Vai su X

https://terninrete.it/notizie-di-terni-ospedale-terni-il-professor-roberto-cirocchi-nella-classifica-mondiale-dei-ricercatori-con-maggiore-impatto-scientifico/ - facebook.com Vai su Facebook

CLASSIFICA MOTOGP 2025/ Il Mondiale piloti dopo il Gp Giappone Motegi: Bagnaia insidia Alex Marquez - Scopriamo la classifica MotoGp 2025 dopo la vittoria di Pecco Bagnaia nella gara sprint del Giappone, sul circuito del Motegi ... Come scrive ilsussidiario.net

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2025: risultati e classifica gara - Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 28 settembre il fine settimana del GP del Giappone, con la consueta gara lunga, che si è disputata ... Scrive oasport.it