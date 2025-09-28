Classifica Mondiale Moto3 2025 | Rueda sempre più leader dopo il GP del Giappone
CLASSIFICA MOTO3 2025. 1 RUEDA Jose Antonio SPA 315 2 PIQUERAS Angel SPA 222 3 QUILES Maximo SPA 204 4 MUÑOZ David SPA 197 5 CARPE Alvaro SPA 157 6 KELSO Joel AUS 153 7 FERNANDEZ Adrian SPA 127 8 PERRONE Valentin ARG 121 9 YAMANAKA Ryusei JPN 115 10 FURUSATO Taiyo JPN 107 11 ALMANSA David SPA 103 12 FOGGIA Dennis ITA 90 13 PINI Guido ITA 77 14 LUNETTA Luca ITA 75 15 ROULSTONE Jacob AUS 51 16 BERTELLE Matteo ITA 43 17 OGDEN Scott GBR 43 18 NEPA Stefano ITA 38 19 BUCHANAN Cormac NZE 27 20 ROSSI Riccardo ITA 24 21 CARRARO Nicola ITA 24 22 URIARTE Marcos SPA 22 23 CRUCES Adrián SPA 13 24 MOODLEY Ruche RSA 11 25 PEREZ Vicente SPA 7 26 ESTEBAN Joel SPA 7 27 MORELLI Marco ARG 3 28 O’GORMAN Casey IRL 3 29 BUASRI Tatchakorn THA 1 30 DETTWILER Noah SWI 0 31 O’SHEA Eddie GBR 0 32 ROSENTHALER Jakob AUT 0 33 PHOMMARA Lenoxx SWI 0 34 ABRUZZO Leonardo ITA 0 35 ADITAMA Arbi INA 0 36 COOK Max GBR 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
