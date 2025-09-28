Classifica Mondiale Moto2 2025 | Gonzalez comanda Moreira a -34 7° Vietti
CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025 (dopo il GP del Giappone). 1 GONZALEZ Manuel SPA 238 2 MOREIRA Diogo BRA 204 3 CANET Aron SPA 189 4 BALTUS Barry BEL 182 5 DIXON Jake GBR 172 6 HOLGADO Daniel SPA 153 7 VIETTI Celestino ITA 141 8 ARENAS Albert SPA 108 9 AGIUS Senna AUS 104 10 ÖNCÜ Deniz TUR 100 11 ALONSO David COL 97 12 RAMIREZ Marcos SPA 96 13 ROBERTS Joe USA 84 14 SALAC Filip CZE 82 15 GUEVARA Izan SPA 79 16 LOPEZ Alonso SPA 73 17 ARBOLINO Tony ITA 63 18 ORTOLA Ivan SPA 58 19 VEIJER Collin NED 45 20 MUÑOZ Daniel SPA 23 21 VD GOORBERGH Zonta NED 18 22 HUERTAS Adrian SPA 16 23 SASAKI Ayumu JPN 15 24 BINDER Darryn RSA 12 25 ESCRIG Alex SPA 10 26 AJI Mario INA 8 27 GUTIERREZ Oscar SPA 4 28 GARCIA Sergio SPA 3 29 NAVARRO Jorge SPA 3 30 KUNII Yuki JPN 0 238 3 31 FERNANDEZ Eric SPA 0 32 ORRADRE Unai SPA 0 33 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0 34 HADA Taiga JPN 0 35 FERRANDEZ Alberto SPA 0 36 PASINI Mattia ITA 0 37 SURRA Alberto ITA 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
