Cittadinanza italiana in cambio di soldi voti e prestazioni sessuali | indagati anche due sindaci nel Chietino
La pubblica amministrazione di due piccoli comuni della provincia di Chieti trasformatasi in un mercato di cittadinanze italiane, con favori pagati in denaro, voti e prestazioni sessuali: è quanto emerso da una inchiesta portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Atessa.Un sistema composto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Zelensky cerca la cittadinanza italiana: Giorgia la concederà?
Jimmy Kimmel, la cittadinanza italiana presa a causa di Donald Trump
“Ho preso la cittadinanza italiana per fuggire da Trump. La situazione è peggiore di quanto immaginassimo”: lo rivela Jimmy Kimmel
Da ieri sera in tanti hanno scoperto anche l'altro Niang (ce ne sarebbero altri due...), e c'è un po' di confusione in merito a cittadinanza, passaporto, formazione italiana. Facciamo un po' di chiarezza: - Cheick, a differenza di Saliou, è nato in Italia (a Lecco) - Sal
Questa mattina a Musile abbiamo celebrato un momento speciale: il conferimento della cittadinanza italiana a sei nuovi concittadini. Un tripudio di colori, storie e culture diverse, unite da un unico comune denominatore: il rispetto per la nostra Costituzione
Cittadinanza italiana pagata con sesso, soldi e voti: otto indagati in Abruzzo - Un'inchiesta della Procura di Lanciano ha portato all'avviso di conclusione delle indagini preliminari per otto persone accusate di aver orchestrato un ... fanpage.it scrive