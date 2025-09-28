Tra uno stand e l’altro, il Festival dello Sport sta animando Ferrara. Oggi, in serata, si chiuderà ufficialmente una prima edizione che ha raccolto critiche e complimenti, ma allo stesso tempo ha saputo dimostrare che lo sport è presente, sia in città che in provincia. E proprio ieri si sono riuniti nella sala di Giunta i componenti della Commissione Aces Italia che ha il compito di valutare la candidatura di Ferrara a ’Città europea dello sport’, insieme allo staff dell’Assessorato allo Sport guidato da Francesco Carità: "Sono stati giorni molto impegnativi per noi e per tutta l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Città europea’: "La candidatura?. Fatto il massimo"