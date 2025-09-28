Cinque murales in cinque quartieri A Bergamo nasce MURA il festival che dialoga con la comunità

«M.UR.A» è il primo festival di arte urbana che fino al 12 ottobre porterà a Bergamo un progetto di arte partecipata con cinque muri firmati da urban artist italiani e internazionali e un ricco calendario di eventi tra cinema, musica, laboratori e incontri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cinque murales in cinque quartieri. A Bergamo nasce «M.UR.A», il festival che dialoga con la comunità