Cinghiali, un corso per addetti al depopolamento

Continua il controllo dei cinghiali da parte dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, nonostante le limitazioni e le restrizioni legate alla peste suina.“Nel 2025 - spiega l'enete - sono state organizzate regolarmente 4 uscite settimanali per consentire agli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it