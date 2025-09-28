Ciclismo Pogacar imprendibile per tutti È lui il campione del mondo per distacco L’ordine d’arrivo
Kigali (Ruanda), 28 settembre 2025 – Il primo round, quello a cronometro, lo aveva vinto Remco Evenepoel, che si era preso pure il lusso di doppiarlo: il secondo, quello della prova in linea categoria élite dei Mondiali di ciclismo 2025, vede la rivincita di Tadej Pogacar, che scatta per la prima volta a 104 km dal traguardo, portandosi dietro i soli Juan Ayuso e Isaac Del Toro, con il belga invece a perdere terreno a causa di problemi meccanici, che non saranno gli unici. Evenepoel, infatti, tra la sua proverbiale ira funesta (ne fa le spese una bottiglietta, calciata da colui che è un ex calciatore), cambia due volte la bici (una delle quali all'inizio di una salita) e sembra tagliato fuori dai giochi, ma non è così: il campione iridato a cronometro per tre volte di fila recupera, mentre davanti Pogacar liquida prima Ayuso e poi Del Toro, avviandosi verso una cavalcata solitaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - pogacar
Ciclismo, Tour, tappa a Evenepoel, Pogacar in giallo
Ciclismo o scacchi? Perché Vingegaard ha spremuto i suoi per lasciare la maglia gialla a Pogacar
Indurain: "Pogacar vincerà anche più di 5 Tour, ma il nostro ciclismo era poesia"
Sua Maestà Tadej Pogacar vince i campionati del mondo in Ruanda in solitaria: nessuno forte come lui #Ciclismo #Cycling #Kigali2025 #Pogacar Vai su X
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, Pogacar imprendibile per tutti. È lui il campione del mondo... per distacco. L’ordine d’arrivo - Dopo Zurigo, lo sloveno si conferma campione iridato a Kigali partendo a 104 km dal traguardo. sport.quotidiano.net scrive
Tadej Pogacar implacabile: è di nuovo campione del mondo - Il fuoriclasse sloveno si ripete ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda dopo l'oro mondiale ottenuto un anno fa a Zurigo ... Scrive sportal.it