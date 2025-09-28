Ciclismo Pogacar imprendibile per tutti È lui il campione del mondo per distacco L’ordine d’arrivo

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kigali (Ruanda), 28 settembre 2025 – Il primo round, quello a cronometro, lo aveva vinto Remco Evenepoel, che si era preso pure il lusso di doppiarlo: il secondo, quello della prova in linea categoria élite dei Mondiali di ciclismo 2025, vede la rivincita di Tadej Pogacar, che scatta per la prima volta a 104 km dal traguardo, portandosi dietro i soli Juan Ayuso e Isaac Del Toro, con il belga invece a perdere terreno a causa di problemi meccanici, che non saranno gli unici. Evenepoel, infatti, tra la sua proverbiale ira funesta (ne fa le spese una bottiglietta, calciata da colui che è un ex calciatore), cambia due volte la bici (una delle quali all'inizio di una salita) e sembra tagliato fuori dai giochi, ma non è così: il campione iridato a cronometro per tre volte di fila recupera, mentre davanti Pogacar liquida prima Ayuso e poi Del Toro, avviandosi verso una cavalcata solitaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo pogacar imprendibile per tutti 200 lui il campione del mondo per distacco l8217ordine d8217arrivo

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar imprendibile per tutti. È lui il campione del mondo... per distacco. L’ordine d’arrivo

In questa notizia si parla di: ciclismo - pogacar

Ciclismo, Tour, tappa a Evenepoel, Pogacar in giallo

Ciclismo o scacchi? Perché Vingegaard ha spremuto i suoi per lasciare la maglia gialla a Pogacar

Indurain: "Pogacar vincerà anche più di 5 Tour, ma il nostro ciclismo era poesia"

ciclismo pogacar imprendibile tuttiCiclismo, Pogacar imprendibile per tutti. È lui il campione del mondo... per distacco. L’ordine d’arrivo - Dopo Zurigo, lo sloveno si conferma campione iridato a Kigali partendo a 104 km dal traguardo. sport.quotidiano.net scrive

ciclismo pogacar imprendibile tuttiTadej Pogacar implacabile: è di nuovo campione del mondo - Il fuoriclasse sloveno si ripete ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda dopo l'oro mondiale ottenuto un anno fa a Zurigo ... Scrive sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Pogacar Imprendibile Tutti