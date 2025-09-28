Kigali (Ruanda), 28 settembre 2025 – Il primo round, quello a cronometro, lo aveva vinto Remco Evenepoel, che si era preso pure il lusso di doppiarlo: il secondo, quello della prova in linea categoria élite dei Mondiali di ciclismo 2025, vede la rivincita di Tadej Pogacar, che scatta per la prima volta a 104 km dal traguardo, portandosi dietro i soli Juan Ayuso e Isaac Del Toro, con il belga invece a perdere terreno a causa di problemi meccanici, che non saranno gli unici. Evenepoel, infatti, tra la sua proverbiale ira funesta (ne fa le spese una bottiglietta, calciata da colui che è un ex calciatore), cambia due volte la bici (una delle quali all'inizio di una salita) e sembra tagliato fuori dai giochi, ma non è così: il campione iridato a cronometro per tre volte di fila recupera, mentre davanti Pogacar liquida prima Ayuso e poi Del Toro, avviandosi verso una cavalcata solitaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar imprendibile per tutti. È lui il campione del mondo... per distacco. L’ordine d’arrivo