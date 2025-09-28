Mattias Skjelmose si è posizionato ai piedi del podio in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada. Niente da fare per il danese, arrivato per quarto al termine del faticoso percorso lungo 267.5km che ha visto una partenza ed un arrivo da Kigali, Capitale della Ruanda che ha ospitato la rassegna iridata questa settimana. Precisamente, il nordico ha cercato di lottare per il bronzo, salvo poi subire l’attacco del diretto rivale Ben Healy quando mancavano 5 km al traguardo, cedendogli così il passo. A completare il podio ci hanno pensato invece lo sloveno Tadej Pogacar (2:53 il ritardo tra il danese ed il Campione sloveno), ancora una volta medaglia d’oro, ed il belga Remco Evenpoel, medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Mattias Skjelmose: “Ero sfinito, Healy é stato migliore”