Ciclismo | L' Eroica 2025 è anche femminile con 1.200 iscritte

Gaiole in Chianti, 26 settembre 2025 - L’Eroica di quest’anno in programma a Gaiole in Chianti il 4 e 5 ottobre è anche donna. All’edizione 2025 infatti è stata raggiunta quota 1.200 in fatto di iscritte provenienti da tutto il mondo, a celebrare la forza e il coraggio delle donne. Aggiungiamo che la grande manifestazione sarà anche un racconto senza tempo, con il poster di Giacomo Bettiol e la presenza del grande campione belga Roger De Vlaeminck. Un numero record quanto a presenze femminili e quindi un traguardo importante. Le cicliste arrivano da oltre venti Paesi. L’Italia guida con circa 500 partecipanti, seguita da Germania (260) e Svizzera (75). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo: L'Eroica 2025 è anche femminile con 1.200 iscritte

In questa notizia si parla di: ciclismo - eroica

Ciclismo, quasi 50 giorni all'Eroica di Gaiole in Chianti

L’Eroica 2025: tutto pronto a Gaiole in Chianti per il grande ciclismo storico

Ciclismo storico, L’Eroica 2025 è donna: oltre 1200 iscritte

https://www.modernews.online/48337_nova-eroica-ivrea-il-ciclismo-gravel-conquista-il-canavese/ - facebook.com Vai su Facebook

Ciclismo: L'Eroica 2025 è anche femminile con 1.200 iscritte - L’Eroica di quest’anno in programma a Gaiole in Chianti il 4 e 5 ottobre è anche donna. Lo riporta sport.quotidiano.net

Ciclismo storico, L’Eroica 2025 è donna: oltre 1200 iscritte - (askanews) – L’Eroica, in programma a Gaiole in Chianti il 4 e 5 ottobre, non è soltanto polvere e strade bianche: è un racconto che celebra la forza, la grazia e il coraggio delle donne ... Da itacanotizie.it