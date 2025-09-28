Ciclismo | In 300 alla Green Fondo Paolo Bettini - La Geotermia

Pomarance, 28 settembre 2025 - Si è chiusa con un grande successo di partecipazione la 27^ Green Fondo Paolo Bettini – La Geotermia, che nel fine settimana ha riunito quasi 300 ciclisti provenienti da tutta Italia per un evento che ha saputo unire sport, territorio e comunità come da tradizione. Un’edizione speciale, che ha celebrato anche il 30° anniversario del Velo Etruria Pomarance, la storica società organizzatrice presieduta da Stefano Gazzarri. Il weekend si è aperto nel pomeriggio di sabato con la gimkana dei bambini, appuntamento ormai immancabile, quindi 24 ore più tardi la Green Fondo che ha riunito tanti appassionati e amici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

