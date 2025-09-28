Ciclismo | Iazzi e Vito trionfano nel Memorial Gastone Nencini a Barberino di Mugello

Barberino di Mugello, 28 settembre 2025 - La Coppa Sportivi di Bilancino - Memorial Gastone Nencini ricordando il grande campione mugellano del ciclismo, valevole per la quarta Olimpiade della Città Metropolitana di Firenze, ha chiuso a Barberino di Mugello la stagione degli esordienti in Toscana. Gli ultimi due vincitori altrettanti plurivittoriosi in campo nazionale in quanto il vincitore assoluto della gara è risultato il lombardo Lorenzo Iazzi della Madignanese Ciclismo che ha conseguito 15 vittorie stagionali. Nel primo anno il migliore è stato invece il campano Vincenzo Vito del Team Cesaro (secondo assoluto in questa gara) che conta 15 successi nel 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

