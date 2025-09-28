Ciclismo | Iazzi e Vito trionfano nel Memorial Gastone Nencini a Barberino di Mugello

Barberino di Mugello, 28 settembre 2025 - La Coppa Sportivi di Bilancino - Memorial Gastone Nencini ricordando il grande campione mugellano del ciclismo, valevole per la quarta Olimpiade della Città Metropolitana di Firenze, ha chiuso a Barberino di Mugello la stagione degli esordienti in Toscana. Gli ultimi due vincitori altrettanti plurivittoriosi in campo nazionale in quanto il vincitore assoluto della gara è risultato il lombardo Lorenzo Iazzi della Madignanese Ciclismo che ha conseguito 15 vittorie stagionali. Nel primo anno il migliore è stato invece il campano Vincenzo Vito del Team Cesaro (secondo assoluto in questa gara) che conta 15 successi nel 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Iazzi e Vito trionfano nel Memorial Gastone Nencini a Barberino di Mugello

In questa notizia si parla di: ciclismo - iazzi

A Quarrata ho partecipato alla presentazione del libro “L’epoca d’oro del ciclismo a Quarrata”, sostenuto dalla Regione Toscana. Un’opera che racconta una stagione straordinaria dello sport e della comunità. La Toscana continuerà a valorizzare lo sport com - facebook.com Vai su Facebook

GP Ciclismo: a Porrino trionfano Mainetti e Astolfi, la sfida si infiamma - Il GP Ciclismo Oggi e Domani continua a mettere in mostra il talento del ciclismo giovanile e, domenica scorsa, ha fatto tappa nella contrada Porrino di Monte San Giovanni Campano, in Ciociaria. Secondo corrieredellosport.it