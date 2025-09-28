Ciclismo Ben Healy | Stagione folle un onore essere sul podio con Pogacar ed Evenepoel

Ben Healy ha conquistato una brillante medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 2025 di ciclismo, rassegna conclusa quest’oggi in quel di Kigali, in Ruanda (Africa). Ottima la prestazione dell’irlandese, il quale si è dimostrato uno dei grandi protagonisti nel tracciato di 267.5 km che ha visto una partenza d un arrivo proprio dalla capitale ruandese. Nello specifico il corridore ha battagliato per il gradino più basso del podio insieme al danese Mathias Skjelmose, per poi allungare su di lui a 5 km dal traguardo e cedendo il passo alla leggenda Tadaj Pogacar (2:16 il gap con lui) ed al primo inseguitore Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Ben Healy: “Stagione folle, un onore essere sul podio con Pogacar ed Evenepoel”

In questa notizia si parla di: ciclismo - healy

