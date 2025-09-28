Ciclismo | a Ponticino settima vittoria per Agnini

Ponticino (Arezzo), 28 settembre 2025 – La penultima gara in Toscana degli allievi (quella finale sarà il Memorial Piero Forconi a Mercatale Val di Pesa domenica 12 ottobre) si è disputata sulle strade del Valdarno con partenza ed arrivo a Ponticino, la località resa celebre anche dal noto cantautore e conduttore televisivo e radiofonico Pupo. Un centinaio gli atleti in gara nella Coppa Nuova IEMT-Memorial Nino e Giorgio nell’ambito della 60^ Festa del Perdono che prevedeva un tratto in linea di 35 km e mezzo e tre giri di km 16,500 con la salita di Poggio Bagnoli. È stato uno show del Team fiorentino Iperfinish Fabbri alla ventunesima vittoria della stagione, con la coppia Agnini-Spanio che ha sferrato l’attacco decisivo a circa 25 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

