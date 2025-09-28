Ciccone | Ho perso 15 anni di vita sono arrivato finito Pogacar il più forte di sempre

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'abruzzese ha chiuso sesto il Mondiale di Kigali, in Ruanda: "Non potevo fare di più, ma ho commesso un errore.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

