Ci mancherai tantissimo Rai in lutto addio a un altro grande della tv

Un altro pezzo di storia della televisione italiana se ne va, lasciando un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. Il mondo dello sport in tv piange la scomparsa di un volto che per decenni ha accompagnato milioni di telespettatori davanti agli schermi della Rai. Un uomo che ha contribuito a scrivere la storia del giornalismo sportivo, cambiando per sempre il modo di raccontare il calcio. >> "Perdiamo un gigante". Gravissimo lutto in Rai, addio al volto storico: per 30 anni nelle case degli italiani Negli anni in cui la televisione iniziava a diventare il mezzo di massa per eccellenza, fu proprio lui a introdurre un'innovazione destinata a restare impressa nella memoria collettiva: la possibilità di rivedere un'azione rallentata, sviscerata e discussa nei minimi dettagli.